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В Корее пожалели о неучастии Ана в ОИ
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В Корее пожалели о неучастии Ана в Олимпиаде-2018 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен заявил, что в стране выразили сожаление о неучастии шорт-трекиста Виктора Ана в Олимпийских Играх — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
"Хочу, пользуясь случаем, поздравить с успешным выступлением спортсменов из России в Пхенчханских играх. И прежде всего, с победой в хоккее", — заявил Чон Ый Ен.
Он также добавил, что жители Кореи сожалели о недопуске Ана на Игры.
"Очень многие корейцы сожалели, что Виктор Ан не смог участвовать в Олимпиаде", — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что шорт-трекисту Ану предложили работу в тренерском штабе сборной России.
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