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Казахстан отказался от Олимпиады-2026
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В Казахстане прокомментировали возможное проведение Олимпиады-2026 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Казахстан не планирует подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.
"Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры", — сказал вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков.
Место проведения Олимпиады-2026 выберут на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. В числе претендентов на проведение Игр называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).
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