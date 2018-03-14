WADA осталась без баночек для мочи

Подмочить репутацию. Производитель пробирок для допинг-проб порвал с ВАДА

Что произошло? Баночки для мочи Berlinger были монолитным гарантом надёжности, а сейчас типа открываются сами по себе. ВАДА это не смущает. Или так и надо?

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) на днях сообщило, что швейцарская компания Berlinger, занимающаяся производством пробирок для допинг-контроля, уведомила агентство о прекращении работы по изготовлению специальных бутылочек. Здесь важно понимать, что инициатива о расторжении контракта шла именно от швейцарской конторы. А контора эта очень серьёзная. Она поставляет пробирки для взятия допинг-проб на всех Олимпиадах, начиная с 2000 года, а вообще занимается этим с 1990-х годов. До сочинских Игр всем было плевать, что это за пробирки и с чем их едят. Но потом появились Григорий Родченков Ричард Макларен и иже с ними, которые принялись доказывать, что эти колбы вскрывались во время Олимпиады 2014 года, после чего оставались характерные следы в виде царапин.

В компании Berlinger сначала категорически не соглашались с умозаключениями Родченкова и компании, но под давлением ВАДА всё же прогнулись. Причина банальна — деньги. Швейцарская фирма является, по сути, монополистом на этом рынке, так что с лёгкой руки ВАДА большинство Национальных антидопинговых агентств обращались за заветными бутылочками именно в Berlinger. Но в последние месяцы швейцарцы поняли, что несут огромные репутационные потери. Связавшись с ВАДА, они чуть более, чем полностью испортили имидж компании, которая является семейным делом и существует уже более 150 лет. Пробирки трескаются на морозе. Серьёзно?

19 января 2018 года лаборатория в Кёльне сообщила ВАДА о своём исследовании, согласно которому пробирки модели BEREG-KIT Geneva, просто-напросто сами открываются вследствие заморозки. Эти модели использовали с сентября 2017 года. В ВАДА быстро просекли фишку и запретили дальнейшее производство BEREG-KIT Geneva. Понятно, что на носу была Олимпиада в Пхёнчхане, и всё грозило перерасти в катастрофу. В итоге было принято решение вернуться к предыдущей модели пробирок, которая использовалась во время Игр в Рио в 2016 году. Но, как оказалось, и те бутылочки в теории могли трескаться на морозе и/или оставлять царапины — привет, Григорий Родченков. Что это значит для России? А означает это то, что все расследования Макларена и показания Родченкова, не получили никакого подтверждения. Получается, что ни один спортсмен ни в одном олимпийском виде спорта не может быть уверенным, что его баночку для мочи не распечатают без следа. Кто даст гарантию, если даже сама компания-производитель не может ничего обещать.

Смысла в бойкоте — ноль

Бойкоты нынче в моде. Давайте возьмём наш любимый биатлон, где Канада, Чехия, США, Украина и Самуэльссон официально заявили, что не приедут на этап Кубка мира в Тюмень. Причина? Они боятся за свою жизнь и уверены, что им что-то подмешают в еду или вообще вскроют их пробирки с допинг-пробами. Вы же понимаете, к чему мы ведём. В этом всеобщем гневе в адрес России совершенно растворилась история с проблемными пробирками Berlinger, которые уже научились вскрывать без царапин. А сейчас ещё выяснилось, что они трескаются на морозе и легко открываются, как пробка от лимонада.

ВАДА же всё равно любезно втюхивает спортсменам эти пробирки с нулевой защитой. По крайней мере, делала это вплоть до последнего момента. Нужно быть полным идиотом, чтобы не видеть здесь противоречий. Так что же безопаснее в итоге — ехать в Тюмень или пользоваться этими бутылочками? Очень хотелось бы узнать у Лоуэла Бэйли и Себастиана Самуэльссона. Что думают на Западе и почему наши чиновники снова молчат?