Паралимпийские игры закрываются в Пхенчхане

Паралимпийские игры закрываются в воскресенье в южнокорейском Пхёнчхане

Шесть комплектов медалей в лыжных гонках, горнолыжном спорте и следж-хоккее будут разыграны в воскресенье в заключительный день зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. В 14:00 мск на Олимпийском стадионе начнется церемония закрытия Паралимпиады, в которой примут участие и российские спортсмены.

Соревнования по лыжным гонкам завершатся двумя эстафетами 4 по 2,5 км — смешанной и открытой. В этом виде спорта из-за лишения Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в Международном паралимпийском комитете приглашения для участия в Играх в Пхёнчхане получили лишь российские лыжницы, так что в двух эстафетах команды нейтральных паралимпийских атлетов будут состоять лишь из женщин. Тогда как в составы многих команд соперников включены и мужчины.

В смешанной эстафете заявлены 13 команд. В число фаворитов входит в первую очередь сборная Украины, за нее выступят призеры нынешних Игр Людмила Ляшенко и Оксана Шишкова, а также 10-кратный призер Паралимпиад Юлия Батенкова — Бауман. Наверняка будут бороться за медали команды Германии во главе с трехкратным серебряным призером Пхёнхчана Андреа Эскау, Канады и Белоруссии, где стартует трехкратная чемпионка нынешних игр в классе слабовидящих Светлана Саханенко. При этом в некоторых командах из-за недобора участников отдельным спортсменам предстоит преодолеть по два этапа.

В открытой эстафете только девушки

Екатерина Румянцева, Надежда Федорова и Если в смешанной эстафете могут выступать не более двух мужчин, то в открытой эстафете могут стартовать все четыре участника мужского пола. В этой дисциплине выступят Наталья Кочерова Наталья Братюк . Лидер команды — Румянцева, которая в лыжных гонках в Пхёнчхане победила на 15 км и стала второй на дистанции вдвое короче.

Другие фавориты в открытой эстафете не стали выставлять исключительно мужской состав. За сборную Украины выступит Ольга Прилуцкая, в команде США — Миа Зуттер и Грейс Миллер, Белоруссии — Лидия Графеева. Только из мужчин состоят команды Германии и Канады, однако Мартин Фляйг и Нико Мессингер, а также Коллин Кэмерон и Брайан Маккивер пройдут по два этапа.

Старт смешанной эстафете будет дан в 04:00 мск, открытой — в 05:00.

Еще один старт Францевой

В 03:30 мск состоится первая попытка в женских горнолыжных соревнованиях в слаломе, вторая попытка запланирована на 06:30. В категории слабовидящих спортсменов выступит Александра Францева с ведущим Семеном Пляскиным. На Паралимпиаде в Сочи Францева победила в комбинации и слаломе, тогда как в Пхёнчхане в гигантском слаломе она стала 11-й.

Четырехкратной паралимпийской чемпионкой Пхёнчхана в этой категории стала Генриета Фаркашова из Словакии, которая стартует за пятым титулом.

В классе "стоя" выступят Мария Папулова Анастасия Хорошева . 36-летняя Папулова в Пхёнчхане дважды стала пятой, один раз — четвертой, получив последнюю возможность выиграть на нынешней Паралимпиаде медаль. Без наград Папулова осталась и в Сочи, заняв в слаломе четвертое место.

В классе "сидя" российские горнолыжницы не представлены.

В следж-хоккее состоится финальный матч между двумя сильнейшими командами — США и Канады. В четырех предыдущих матчах североамериканцы побеждали соперников с разгромным счетом. В Сочи в 2014 году паралимпийскими чемпионами стали хоккеисты США, в финале обыграв российскую команду — 1:0. Канадцы же довольствовались бронзовыми медалями, уступив американцам в полуфинале.

В церемонии закрытия участвуют почти все В 14:00 начнется церемония закрытия Паралимпиады. По словам первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, на церемонию собираются прийти все российские паралимпийцы, кроме некоторых членов команды по керлингу на колясках, которые уже отправились в Сеул, откуда в понедельник вылетят в Москву. Паралимпийский флаг, под которым выступают российские участники Игр, понесет волонтер.

После восьми дней соревнований в Пхёнчхане российские паралимпийцы идут вторыми в общем зачете, в их активе 24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Двукратными чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева (класс "стоя") и Михалина Лысова (класс слабовидящих), одну золотую медаль завоевала Анна Миленина. Две серебряные награды завоевали Миленина, по одной — Румянцева, Марта Зайнуллина (класс "сидя") и Михалина Лысова, бронза — у Ирины Гуляевой (класс "сидя").

В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Лысовой две серебряные и бронзовая медали, у Милениной и Румянцевой — по серебряной награде, у Зайнуллиной — две бронзовые. В горнолыжном спорте золото и серебро у Алексея Бугаева (класс "стоя"), две бронзы — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 24 медали (8-1-15).