«В решении Украины нет здравого смысла»

Украина официально объявила об отказе от участия спортсменов страны во всех спортивных стартах, которые будут проходить в ближайшее время на территории России. Как пояснил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, данное решение связано с российской политикой и отечественными допинговыми проблемами.

Таким образом, украинских спортсменов, скорее всего, не будет на ближайшем этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет 22-25 марта в Тюмени.

В интервью «Газете.Ru» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что не ожидал от Украины подобного хода.

«Лично для меня этот шаг украинских чиновников стал неожиданностью. Откровенно говоря, неприятное решение. Нас всегда учили, что спорт должен быть вне политики, что спорт объединяет, а не разъединяет людей, что он воспитывает в нас самые лучшие человеческие качества, которые проявляются на соревнованиях. Не случайно ведь во время древних Олимпиад прекращались воины», — сказал Колосков.

Он также подчеркнул, что бойкот российских соревнований украинцами может наиболее серьезно ударить именно по последним.

«Эти люди, которые выносили вердикт о бойкоте, к сожалению, не понимают, что любая изоляция наносит наибольший вред не той стране, куда не едут, а самим спортсменам, остающимся дома. Короче говоря, это очень недальновидная политика, которая грубо нарушает исторические устои спорта. Плюс нельзя забывать, что в данном случае украинский спорт могут постигнуть серьезные последствия, ведь некоторые соревнования, которые украинцы будут бойкотировать, являются отборочными к следующим важным мероприятиям — вплоть до Олимпийских игр. Но тамошние чиновники, видимо, этого не понимают. И эта узколобость настораживает», — посетовал Колосков.

Почетный глава РФС также призвал не верить в достаточно популярные истории о якобы намеренном невыходе украинских футболистов в финальную часть чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет будущим летом в России.

«Нет, конечно, не думаю, что Украина намеренно не вышла на чемпионат мира. Во-первых, тогда и близко не было никакого официального решения украинских властей о бойкоте соревнований. Кроме того, предстоящий мундиаль ведь проводит фактически не Россия, а Международная федерация футбола (ФИФА). Это совершенно разные вещи, на мой взгляд», — заключил он.

В свою очередь, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев признался, что не удивился решению Украины.

«С самого начала олимпийского движения декларировалось — спорт находится вне политики. В какой-то период времени спорт даже помогал политике выстраивать отношения между государствами, как это было, например, в 70-е годы. Но сейчас, к сожалению, спорт идет за политикой. Так что ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал.

Спорт стал частью государственной политики в ведущих странах мира — в том числе и в России, оказавшись заложником тех решений, которые принимает страна. И учитывая негативное развитие событий на Украине, я подобного ждал давно», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, Балахничев вспомнил историю вмешательства политики в спорт из мира легкой атлетики.

«Ничего хорошего я, к слову, не ждал и от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) — ее президент Себастьян Коу ранее говорил, что должен сначала изучить решение парламента Великобритании по поводу допинга в России и лишь затем выносить вердикт по Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Будто он возглавляет не международную, а британскую федерацию.

В общем, я не вижу в этом решении Украины никакого здравого смысла — тут лишь политические подоплеки.

По вине этого хода полностью разрушается содержание спорта: атлеты не могут соревноваться на высочайшем уровне, конкурировать на мировой арене», — поделился мнением экс-глава ВФЛА.

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался на тему сложной ситуации вокруг этапа КМ в Тюмени — туда, напомним, не едут не только украинцы, но и сборные США, Канады и Чехии в полном составе, а также некоторые отдельные спортсмены из других стран, бойкотирующие соревнования из-за допинга в российском спорте.

«Думаю, что ожидаемое отсутствие в Тюмени сборных США, Канады, Чехии и Украины — не самая грандиозная потеря, ведь лидеры в любом случае будут участвовать в соревнованиях.

Естественно, любой человек и любая страна вправе высказывать собственное мнение — и коль скоро они к этому пришли, это их право.

Другое дело, что в биатлоне хотелось бы главенствия именно самого спорта, чтобы он был максимально дистанцирован от всего происходящего на политической арене в наши дни.

Надеюсь, что с течением времени все вопросы в данной теме выйдет урегулировать и подобные проблемы больше возникать не будут — не только у России, но и вообще.

Потому что биатлон, на мой взгляд, является дружной спортивной семьей, а подобного рода решения ни самих спортсменов, ни федерации, конечно, не красят», — сказал он «Газете.Ru».