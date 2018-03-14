Ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает спорт

Ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов

Украинским спортсменам закрыт въезд в Россию — по крайней мере, для участия в официальных соревнованиях. Эта мера вызвала бурную реакцию среди украинских атлетов: ведь отказ от участия в любых серьезных соревнованиях означает удар по спортивной карьере. Решение украинских политиков выглядит особенно подло на фоне недавних событий вокруг участия России в Олимпиаде.

«Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ», — написал глава министерства Игорь Жданов в своем «Фейсбуке», назвав соревнования в России «опасными для наших спортсменов». Власти Украины запретили национальным сборным участвовать в любых спортивных мероприятиях на территории России.

Приказ Жданова сразу вызвал гневные отклики в спортивном мире Украины. Так, на сайте федерации биатлона Украины появилось короткое воззвание: «Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат „Москаляку на гілляку“.

Но уже вскоре сайт федерации „передумал“ и обнародовал опровержение: „Текст не имеет отношения к Федерации биатлона, это послание исключительно от того, кто занимался сайтом“. Вскоре сайт и вовсе закрылся.

Как сообщал УНИАН, еще накануне стало известно, что под нажимом Жданова сборная Украины по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, намеченный на 22-25 марта. Накануне президент федерации Владимир Брынзак первым сообщил про предстоящий приказ Жданова.

»Какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? В отличие от безымянных авторов сайта федерации биатлона, президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, олимпийский чемпион и бывший народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев открыто осудил решение Жданова. Тедеев еще накануне с горечью узнал, что его сборная пропустит чемпионат Европы по борьбе, намеченный в российском Каспийске на 20-26 марта.

Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины — это что, непатриотично?» — риторически спросил Тедеев в интервью «Советскому спорту». При этом Тедеева, уроженца Северной Осетии, с российским спортом буквально связывают братские узы. Его двоюродный брат Дзамболат Тедеев долгие годы был главным тренером сборной России по вольной борьбе.

В интервью газете ВЗГЛЯД Эльбрус Тедеев призвал не смешивать спорт и политику. «Мы только теряем от бойкота всякого рода состязаний. Спорт всегда был послом мира», — сказал он и выразил уважение мужеству российских спортсменов, которые выдерживают давление со стороны ВАДА . Тедеев напомнил, что четыре года назад украинские спортсмены спокойно участвовали в Олимпиаде в Сочи, а сегодня власти страны пошли «на поводу американцев, которые в своих геополитических интересах играют с Украиной как хотят».

Тедеев призвал президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана заняться строительством спортивной инфраструктуры, а не бойкотами. Олимпийский чемпион признался, что со Ждановым лично у него «хорошие отношения», но министерство «следует общей негативной политике». «На министерство это спустили из кабинета министров, а на кабинет министров — администрация президента , где очень много гастролеров, от которых еле-еле избавляемся, — сказал Эльбрус Тедеев.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту, Михаил Дегтярев ЛДПР ) предложил украинским спортсменам рассмотреть вариант переезда в Россию, где у них будет возможность выступать на любых спортивных соревнованиях. „Думаю, эту идею поддержат и спонсоры из Киева, и все, кто считает, что спорт должен быть вне политики“, — заявил Дегтярев газете ВЗГЛЯД.

»На Украине существует две реальности. В одной многие политики и бизнесмены имеют бизнес в России, платят там налоги. В другой реальности спортсменам нельзя ездить на соревнования, самолетом летать нельзя, певцам выступать нельзя. Когда две эти реальности сталкиваются, то появляются искры. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что лишь немногие украинские спортсмены отважатся открыто выступить против Минспорта . „Для многих спортивных ассоциаций такой бойкот создает существенные проблемы, их тренировочные базы связаны с Россией. Многие спортсмены связаны родственными и профессиональными связями“, — сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Мы видим такие формы публичных заявлений и падение общего доверия к власти в этих вопросах», — отметил эксперт.

Случаи, когда российские и украинские атлеты публично братаются на международных состязаниях, происходят регулярно. Полтора года назад телеканал «Россия 24» показал сюжет, в котором сообщалось, что российские и украинские олимпийцы летели на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро на одном самолете. Украинские спортсмены рассказали о хороших отношениях с российскими коллегами и заявили о несправедливости отстранения российских коллег от Игр. После этого тот же самый Жданов был вынужден оправдываться, заявив, что со спортсменами проведен жесткий инструктаж, им запрещено общаться с российской прессой.

«Олимпиада проходит раз четыре года. Если спортсмена лишить права участвовать в ней, то для многих к моменту следующих Игр карьера будет уже завершена. Российская власть выбирала между возможность совершить политический жест — и карьерой рядового спортсмена. И Россия сделала выбор в пользу спортсмена», — напоминает Руслан Бортник. Другой яркий эпизод произошел месяц назад на Олимпиаде в Южной Корее. Завоевавший бронзу в акробатике во фристайле россиянин Илья Буров стоя на пьедестале обнялся с обладателем золота в этой же дисциплине украинцем Александром Абраменко . Поскольку демонстрировать российский триколор на Играх было запрещено, оба атлета демонстративно обернулись в украинский желто-голубой флаг. Фотографии с этой сценой восхитили пользователей Сети.

Бортник полагает, что решение отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею далось России «очень тяжело», учитывая весь тогдашний негативный политический фон. Он отметил разницу в действиях российских и украинских властей в аналогичной ситуации. Если Москва даже в столь сложной политической ситуации помогла своим атлетам выйти на международный уровень состязаний, то Киев обрубает для своих атлетов шансы на спортивный успех.