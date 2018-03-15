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Два фристайлиста отстранены из-за домогательств
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Два южнокорейских фристайлиста пожизненно отстранены после обвинений в домогательствах 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Reuters
Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хён, принимавшие участие в домашней Олимпиаде, пожизненно дисквалифицированы после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны их партнерш по сборной. Об этом сообщает Reuters.
Спортсмены были дисквалифицированы 12 марта. Отмечается, что инцидент произошел во время японского этапа Кубка мира по могулу, который проходил 3-4 марта. Пострадавшие, чьи имена не сообщаются, обратились в полицию.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане Чхве Джэ У вышел в финал соревнований, но не смог финишировать. Ким Чи Хён не прошел квалификацию.
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