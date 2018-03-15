Ещё
Стало известно, насколько чисты российские паралимпийцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все допинг-пробы российских паралимпийцев чисты 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Во время проходящей в Пхенчхане Паралимпийских игр у спортсменов из России были взяты 42 допинг-пробы. Все они оказались чистыми.
"На сегодняшний день у наших спортсменов на Паралимпийских играх, проходящих в Южной Корее, специалистами взяты 42 допинг-пробы. И нарушений атлетами антидопинговых правил нет", — заявил РИА Новости первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павеел Рожков.
Однако дисквалификация, наложенная на ПКР Международным Паралимпийским комитетом еще в августе 2016 продлена. Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под нейтральным флагом.
Вести.Ru: последние новости
Сноубордистка Софья Федорова выиграла Кубок мира Производитель пробирок прекратил сотрудничество с WADA Российские паралимпийцы отбыли в Пхенчхан
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением6
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение