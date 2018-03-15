Отрезали себе хвост. Чего Украина добилась бойкотом?

Хотели выразить протест агрессией, а получили убытки, потерю квот и новые противоречия в команде. Но «война с Россией» всё стерпит.

У Брынзака не было выбора

Вита Семеренко — единственная спортсменка из топ-10, которая в Тюмени не выступит. На фоне не имеющих никаких спортивных задач канадцев, американцев, чехов и «храбреца» Самуэльссона это действительно удар по конкуренции. Да только вот тюменскому зрителю и без украинцев будет на кого посмотреть, а команда, благодаря решению своего министра, понесёт потери самого разного характера. Отказ сборной Украины приехать в Тюмень на заключительный этап Кубка мира — самая серьёзная со спортивной точки зрения потеря для соревнований. Женская команда давно входит в пятёрку сильнейших в мире, а— единственная спортсменка из топ-10, которая в Тюмени не выступит. На фоне не имеющих никаких спортивных задач канадцев, американцев, чехов и «храбреца» Самуэльссона это действительно удар по конкуренции. Да только вот тюменскому зрителю и без украинцев будет на кого посмотреть, а команда, благодаря решению своего министра, понесёт потери самого разного характера.

Владимир Брынзак и министр спорта Игорь Жданов хоть и заявили о совместном решении, но на самом деле это не совсем так. Биатлонное руководство и большинство спортсменов мешать спорт и политику не хотели никогда. Брынзак с командой приезжал в Чайковский на летний чемпионат мира, хотя это было совсем не обязательно, и хорошо проводил там время, а завершить сезон обе украинские сборные планировали именно в России, потому резерв и приехал на Кубок IBU в Уват. Правда, путь к отступлению глава федерации всё же оставлял и говорил, что хоть он и против бойкотов, но если партия скажет… Вот она и сказала, причём всем федерациям сразу. Президент ФБУи министр спортахоть и заявили о совместном решении, но на самом деле это не совсем так. Биатлонное руководство и большинство спортсменов мешать спорт и политику не хотели никогда. Брынзак с командой приезжал в Чайковский на летний чемпионат мира, хотя это было совсем не обязательно, и хорошо проводил там время, а завершить сезон обе украинские сборные планировали именно в России, потому резерв и приехал на Кубок IBU в Уват. Правда, путь к отступлению глава федерации всё же оставлял и говорил, что хоть он и против бойкотов, но если партия скажет… Вот она и сказала, причём всем федерациям сразу.

Валентина Семеренко вынесла сор из избы и рассказала о тяжёлой обстановке в команде и нечестном отборе. В конце сезона Брынзаку предстоят оргвыводы, решения новых кадровых вопросов, и уж тут точно лучше не вступать в конфликт с вышестоящими. Понять Брынзака можно, так как ему нечем возразить. Министерство спорта потратило на подготовку биатлонистов к Олимпиаде 60 млн гривен, а те не только не привезли ни одной медали, да ещё и оскандалились. Перед женской эстафетойвынесла сор из избы и рассказала о тяжёлой обстановке в команде и нечестном отборе. В конце сезона Брынзаку предстоят оргвыводы, решения новых кадровых вопросов, и уж тут точно лучше не вступать в конфликт с вышестоящими.

Цена бойкота — 37 тыс. евро

Прямых штрафов за бойкот и отказ от соревнований в IBU не предусмотрено. В конце концов, некоторые небогатые страны периодически пропускают целиком удалённые этапы, но по карману украинская федерация всё же получит и лишится по одной квоте и у мужчин, и у женщин. Идущую шестой Норвегию женская команда опережает на 342 очка. Если после этапа в Хольменколлене это преимущество не удастся упрочить, то под угрозой будет квота на следующий сезон. В спринте в Ханты-Мансийске норвежцам будет достаточно занять, например, 10-е, 20-е и 40-е место. Не такая уж невыполнимая задача.

У мужчин ситуация ещё сложнее. После отказа от спринта Украина гарантированно пропустит Швейцарию и Словению, а если идущие следом чехи чуть лучше выступят в Хольменколлене, то квота наших соседей будет сокращена с пяти до четырёх человек. Падение в зачёте Кубка наций приведёт и к финансовым потерям. Упав с третьего места на шестое, женская команда недополучит 15 тыс. евро, а мужская лишится 14 тыс. за восьмое место. Не получит 8 тыс. и идущая сейчас восьмой в общем зачёте Вита Семеренко. Кто ей компенсирует эти потери — федерация или министерство спорта?

«Вмешательство политики в биатлон стало последней каплей»

Юрий Буряк принял решение закрыть проект. В самом спортивном сообществе Украины решение министерства спорта также вызвало раскол. Естественно, ура-патриоты горячо приветствовали этот шаг, ведь, по их мнению, Украина ведёт с Россией войну, а в такой ситуации ехать на территорию агрессора нельзя ни при каких условиях. Скромно оппонировать им пытаются умеренные любители спорта, напоминающие, что мешать спорт и политику недопустимо. Взрыв от коктейля этой гремучей смеси всё же прогремел на официальном сайте федерации, и после эпической битвы в комментариях его администратор, создатель и хозяин доменапринял решение закрыть проект.

«Я устал от всего этого, а вмешательство политики в биатлон стало последней каплей. У нас такого не было уже лет 15», — рассказал он автору этих строк.

Дмитрий Пидручный воспринял эту новость радостно, о чём и поведал на своей странице в «Фейсбуке», а бывшая россиянка Ольга Абрамова не скрывала досады. Не всё однозначно и в оценке самих украинских биатлонистов. Так, уроженец Западной Украины и один из немногих украиноговорящих биатлонистоввоспринял эту новость радостно, о чём и поведал на своей странице в «Фейсбуке», а бывшая россиянкане скрывала досады.

«К сожалению, наш биатлонный сезон закрыт по независящим от нас причинам. Спасибо всем, кто верил, поддерживал», — написала Абрамова в «Твиттере».