Мутко захотели включить в список Магнитского

Антидопинговое агентство США предложило внести Мутко в список Магнитского

Президент антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт предложил включить в санкционный список российских спортивных чиновников, которые могли быть замешаны в допинговой системе во время Олимпийских игр 2018 года в Сочи. Об этом сообщает The New York Times.

Среди функционеров, которые могут попасть в список Магнитского, оказались бывший министр спорта Виталий Мутко , экс-замминистра спорта Юрий Нагорных и бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова . Согласно данному акту, лица, совершившие нарушение прав человека и уличённые в коррупционных схемах, лишаются возможности получать визу для въезда в США и совершать финансовые операции через банковскую систему страны.

Тайгерт отметил, что необходимо рассмотреть любую возможность защитить чистых спортсменов, особенно в свете того, что Международный олимпийский комитет (МОК) ничего не предпринимает.