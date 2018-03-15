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Мутко захотели включить в список Магнитского
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Антидопинговое агентство США предложило внести Мутко в список Магнитского 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Президент антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт предложил включить в санкционный список российских спортивных чиновников, которые могли быть замешаны в допинговой системе во время Олимпийских игр 2018 года в Сочи. Об этом сообщает The New York Times.
Среди функционеров, которые могут попасть в список Магнитского, оказались бывший министр спорта Виталий Мутко, экс-замминистра спорта Юрий Нагорных и бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова. Согласно данному акту, лица, совершившие нарушение прав человека и уличённые в коррупционных схемах, лишаются возможности получать визу для въезда в США и совершать финансовые операции через банковскую систему страны.
Тайгерт отметил, что необходимо рассмотреть любую возможность защитить чистых спортсменов, особенно в свете того, что Международный олимпийский комитет (МОК) ничего не предпринимает.
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