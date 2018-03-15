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Российский сноубордист Уайлд успешно прооперирован
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Российский сноубордист Уайлд успешно прооперирован 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Российский сноубордист Вик Уайлд успешно перенес операцию на ноге. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"Этим утром мне успешно сделали операцию на ноге. В последние два года нога становилась все большей и большей проблемой для меня. В последние месяцы это стало влиять на то, как я катаюсь на сноуборде и делаю свои каждодневные дела", — заявил Уайлд.
"На этой неделе стало окончательно понятно, что я больше не могу справляться с болью и теми ограничениями, которые накладывала на меня травма ноги", — добавил сноубордист.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Уайлд не смог завоевать медали. В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе он проиграл в 1/8 финала итальянцу Роланду Фишналлеру.
Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи в 2014 году он выиграл в параллельном и параллельном гигантском слаломе. Также россиянин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в параллельном гигантском слаломе.
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