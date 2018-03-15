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Паралимпийский комитет России не восстановят после Паралимпиады
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МПК не восстановит Паралимпийский комитет России после Игр в Пхенчхане 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет восстановлен после окончания Паралимпийских игр в Пхенчхане. Слова главы МПК приводит AFP.
"Ситуация очень простая, потому что мы договорились об условиях восстановления членства с ПКР. Нельзя снять дисквалификацию сразу после Паралимпиады, так как сначала нужно выполнить эти критерии.
Два условия под вопросом: официальный ответ на обвинения в использовании допинга и восстановление аккредитации РУСАДА", — заявил Парсонс.
ПКР был дисквалифицирован перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российский паралимпийцев в Пхенчхане оказались чистыми.
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