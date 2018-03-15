Паралимпийский комитет России не восстановят после Паралимпиады

МПК не восстановит Паралимпийский комитет России после Игр в Пхенчхане

"Ситуация очень простая, потому что мы договорились об условиях восстановления членства с ПКР. Нельзя снять дисквалификацию сразу после Паралимпиады, так как сначала нужно выполнить эти критерии. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет восстановлен после окончания Паралимпийских игр в Пхенчхане. Слова главы МПК приводит AFP.

Два условия под вопросом: официальный ответ на обвинения в использовании допинга и восстановление аккредитации РУСАДА", — заявил Парсонс.

ПКР был дисквалифицирован перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российский паралимпийцев в Пхенчхане оказались чистыми.