Паралимпийцев попросили завоевать побольше медалей

Петушков попросил россиянок завоевать побольше медалей Паралимпиады, чтобы хватило на всех

Шестикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биатлоне Роман Петушков, не участвующий в Играх-2018, попросил российских лыжниц завоевать как можно больше наград Паралимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы их хватило на всю команду. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

"Мы следим за тем, как выступают наши девочки — просыпаемся в четыре утра, смотрим, — рассказал Петушков. — Мы знали, что они никому не дадут шанса, они молодцы. Поздравляю их от всей души с очередными медалями. Мало, девочки, надо еще — сказали "а", говорите "б", собирайте полный комплект, чтобы медалей и пацанам из сборной хватило". Российские лыжники и биатлонисты не получили ни одной лицензии для выступления на Паралимпиаде-2018 из-за лишения членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете. В женской части соревнований чемпионками Паралимпиады в Пхёнчхане в биатлоне стали Екатерина Румянцева (спринт и индивидуальная гонка в классе "стоя"), Михалина Лысова (класс слабовидящих) и Анна Миленина (гонка на 12,5 км в классе "стоя"), серебряные награды завоевали Миленина (спринт и индивидуальная гонка, класс "стоя"), Марта Зайнуллина (класс "сидя"), Лысова и Румянцева, бронза — у Ирины Гуляевой (класс "сидя"). В лыжных гонках золотые медали выиграли Румянцева и Миленина, на счету Милениной также серебряная медаль, Лысовой — серебряная и бронзовая, Зайнуллиной — бронзовая.

Первую гонку на Играх Румянцева выиграла с именем Рома, приклеенным на пластыре на внутренней поверхности очков.

"Спасибо ей за мое имя на очках, мне приятно, что я ей хоть какую-то пользу принес, — рассказал Петушков. — Я знал, что из нее получится хороший спортсмен — пацанка, упертая, тренируется с мужчинами. И вместе с тем она очень добрый и благодарный человек, за что судьба ее справедливо вознаградила".

Российские участники Игр идут вторыми в общекомандном зачете.

"А были бы мы там — всем было бы "до свидания" в первый же день. Все всё видят, всем всё понятно", — сказал паралимпийский чемпион.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 19 медалей (семь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые). Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).