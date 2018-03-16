Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым . Россиянка показала результат 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха.

Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане Она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.