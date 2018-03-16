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Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде
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Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Россиянка показала результат 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха.
Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане Она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.
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