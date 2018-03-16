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Российские сноубордисты не смогли завоевать медали
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Российские сноубордисты не смогли завоевать медали в слаломе на Паралимпиаде 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российские сноубордисты не завоевали ни одной медали в слаломе на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
В женских соревнованиях россиянки не участвовали. Михаил Слинкин занял 10-е место среди спортсменов с поражением верхних конечностей. Владимир Игушкин стал 16-м, Александров Цыганков — 19-м среди спортсменов с легким поражением или ампутированием одной или двух ног ниже колена.
Слалом впервые был представлен на Паралимпийских играх. На Паралимпиаде в Сочи проходили соревнования только по сноуборд-кроссу.
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6-7-2). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.
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