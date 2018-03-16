Поддерживающих Россию украинцев лишили финансирования

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинская сторона не будет поддерживать спортсменов, которые изъявят желание выступить на соревнованиях в России.
«Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Я не буду подписывать приказы про их участие. Это соревнования в России не будут включены в единый соревновательный план. Они не будут приносить звания и не будут официальными», — цитирует Жданова xsport.ua.
В свою очередь, он отметил, что федерации являются автономными общественными организациями, которые, согласно декларации, могут принимать решения самостоятельно.
«Я не могу вызвать президента федерации и сказать: «Ты не можешь туда ехать». Я могу его пригласить, мы можем провести беседу», — сказал Жданов.
Ранее Жданов подписал указ о бойкоте соревнований на территории России.