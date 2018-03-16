Поддерживающих Россию украинцев лишили финансирования

«Я не могу вызвать президента федерации и сказать: «Ты не можешь туда ехать». Я могу его пригласить, мы можем провести беседу», — сказал Жданов.

В свою очередь, он отметил, что федерации являются автономными общественными организациями, которые, согласно декларации, могут принимать решения самостоятельно.