Журова: не надо осуждать Фаткулину

«Приняла такое решение, значит, приняла, надо пожелать ей удачи. Не надо осуждать и бежать впереди паровоза. Я в такой ситуации тоже не сильно рассказывала», — добавила олимпийская чемпионка.

Она отметила, что у женщин есть такие вещи, которые не озвучиваются до определённого момента, и вся информации о которых держится в тайне.