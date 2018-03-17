Журова: не надо осуждать Фаткулину

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление Ольги Фаткулиной о её намерении сделать паузу в спортивной карьере.
«Она вообще-то девушка, может, родить хочет, попробовать это. Возможно, она приняла решение попробовать семью, дом. Мой пример показывает, что такой перерыв может быть только на пользу. Допускаю, что Ольга решила последовать примеру, не только моему, таких случаев было много, когда спортсмен возвращался ещё лучше, чем был до», — приводит слова Журовой РИА Новости.
Она отметила, что у женщин есть такие вещи, которые не озвучиваются до определённого момента, и вся информации о которых держится в тайне.
«Приняла такое решение, значит, приняла, надо пожелать ей удачи. Не надо осуждать и бежать впереди паровоза. Я в такой ситуации тоже не сильно рассказывала», — добавила олимпийская чемпионка.
Ранее Фаткулина заявила, что не хочет завершать нынешний сезон на негативной ноте.