Стало известно место России в медальном зачете Паралимпиады

Паралимпийская команда России на втором месте в медальном зачете по итогам завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018, сообщает «Интерфакс»

У российских спортсменов24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

На первом месте сборная США (13, 15, 8), на третьем — команда Канады (8, 4, 16).

Наибольшее количество наград принесла своей сборной Михалина Лысова : на ее счету шесть медалей —две золотые, три серебряные, одна бронзовая. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения. Три золотые и две серебряные медали на счету Екатерины Румянцевой , столько же у Анны Милениной , выступавших в лыжах и биатлоне в классе «стоя».

Паралимпиада в южнокорейском Пхенчхане прошла с 9 по 18 марта. Спортсмены соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде и в следж-хоккее.