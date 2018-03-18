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Стало известно место России в медальном зачете Паралимпиады
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Стало известно место России в медальном зачете Паралимпиады 

Рамблер 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Паралимпийская команда России на втором месте в медальном зачете по итогам завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018, сообщает «Интерфакс».
У российских спортсменов24 медали — восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.
На первом месте сборная США (13, 15, 8), на третьем — команда Канады (8, 4, 16).
Наибольшее количество наград принесла своей сборной Михалина Лысова: на ее счету шесть медалей —две золотые, три серебряные, одна бронзовая. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения. Три золотые и две серебряные медали на счету Екатерины Румянцевой, столько же у Анны Милениной, выступавших в лыжах и биатлоне в классе «стоя».
Паралимпиада в южнокорейском Пхенчхане прошла с 9 по 18 марта. Спортсмены соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде и в следж-хоккее.
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