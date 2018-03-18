XII зимние Паралимпийские игры объявлены закрытыми

XII зимние Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане объявлены закрытыми

Зимние Паралимпийские игры-2018, проходившие с 9 по 18 марта в южнокорейском Пхенчхане, официально объявлены закрытыми.

Торжественная церемония закрытия XII зимней Паралимпиады состоялась в субботу на центральной арене Игр — Pyeongchang Olympic Stadium.

В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Всего было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Российские спортсмены в Пхенчхане выступали в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA) и в усеченном составе, в количестве 30 человек. Команда выиграла 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград, заняв второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018.