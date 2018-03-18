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Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира
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Российские конькобежки выиграли зачет Кубка мира в командном спринте 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
ъ Женская сборная России заняла первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту в командном спринте.
На заключительном этапе Кубка мира в Минске россиянки стали первыми.
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