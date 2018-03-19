Стал известен состав жюри гранта «Заправляем в спорте-2018»

Стал известен состав жюри гранта для юных спортсменов «Заправляем в спорте-2018»

Стал известен состав Экспертного жюри всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте-2018», ранее учрежденного для юных спортсменов не старше 15 лет.

Отметим, что грант нацелен на поддержку юных спортсменов, занимающихся олимпийскими видами спорта. Заявки на соискание гранта принимаются до 15 апреля, а размер гранта составит от 100 000 рублей и выше.