Стал известен состав жюри гранта «Заправляем в спорте-2018»

Стал известен состав Экспертного жюри всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте-2018», ранее учрежденного для юных спортсменов не старше 15 лет.
В его состав вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Белова.
Отметим, что грант нацелен на поддержку юных спортсменов, занимающихся олимпийскими видами спорта. Заявки на соискание гранта принимаются до 15 апреля, а размер гранта составит от 100 000 рублей и выше.