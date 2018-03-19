Российские керлингистки впервые проиграли на ЧМ

Российские керлингистки потерпели первое поражение на чемпионате мира

Ранее керлингистки из России одержали три победы подряд: над Шотландией (8:4), США (8:5) и Швейцарией (8:4). Следующим соперником россиянок станет команда Китая. Матч состоится в понедельник.

После четырех игр на мировом первенстве сборная России занимаю четвертую строчку. Лидером являются шведские спортсменки, имеющие стопроцентный показатель — четыре победы из четырех.