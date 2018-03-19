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Российские керлингистки впервые проиграли на ЧМ
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Российские керлингистки потерпели первое поражение на чемпионате мира 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Женская сборная России по керлингу потерпела первое поражение на проходящем в канадском Норт-Бее чемпионате мира. Россиянки в своем четвертом поединке группового раунда со счетом 5:6 проиграли команде Италии. За российскую сборную выступали скип Виктория Моисеева, вице-скип Юлия Портунова, а также Юлия Гузиева и Галина Арсенькина. Анна Сидорова участия в матче не принимала, оставшись в запасе.
Ранее керлингистки из России одержали три победы подряд: над Шотландией (8:4), США (8:5) и Швейцарией (8:4). Следующим соперником россиянок станет команда Китая. Матч состоится в понедельник.
После четырех игр на мировом первенстве сборная России занимаю четвертую строчку. Лидером являются шведские спортсменки, имеющие стопроцентный показатель — четыре победы из четырех.
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