Ещё
РФ проведёт соревнования для недопущенных паралимпийцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия проведёт дополнительные соревнования для не допущенных к Паралимпиаде-2018 спортсменов 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти России организуют для не допущенных к Паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане дополнительные соревнования. Об этом на встрече с паралимпийцами в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Призовые за победу в соревнованиях будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин вручил награды победителям и призёрам Паралимпиады в Пхёнчхане.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 Колобков: российский спорт держат в заложниках, требуя признать выводы комиссии Макларена СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018237
Российский футболист посчитал себя нищебродом13
Кафельников закрутил роман cо стюардессой6
Скончался Юрий Шаталов5
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение