РФ проведёт соревнования для недопущенных паралимпийцев

Россия проведёт дополнительные соревнования для не допущенных к Паралимпиаде-2018 спортсменов

«Мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Призовые за победу в соревнованиях будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане», — цитирует Путина ТАСС. Власти России организуют для не допущенных к Паралимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане дополнительные соревнования. Об этом на встрече с паралимпийцами в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин Ранее сообщалось, что Путин вручил награды победителям и призёрам Паралимпиады в Пхёнчхане.