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Врач Ана рассказал об эмоциях спортсмена после недопуска
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Виктор Ан жил в коридоре общаги 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский шорт-трекист корейского происхождения Виктор Ан страдал от голода, холода и безденежья, приехав в Москву впервые. Об этом «Газете.ru» заявил его врач Темир Ондан.
По словам медика, «голодный» и «холодный» Ан прибыл в столицу России «совсем один» и «без денег», а жил в первое время «в коридоре общаги», не имея представлений о своем будущем.
Тем не менее, подчеркнул Ондан, затем спортсмен «как-то "вкатился"» и пополнил личную «копилку» тремя золотыми медалями.
«Вот такой он человек», — отметил врач.
Также медик вспомнил, что уже во время их первой встречи Ан, пусть и не слишком хорошо, но говорил по-русски, а сейчас владеет им «прекрасно».
«Причем не только говорит, но и пишет», — подчеркнул он.
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан переехал в Россию в 2011 году. Тогда же он получил российское гражданство и возможность представлять новую Родину на международных соревнованиях. По словам его отца, решение о смене подданства было принято Аном в связи с отсутствием поддержки со стороны конькобежной ассоциации Южной Кореи.
 Ещё 5 источников 
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