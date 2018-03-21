Ещё
На Украине пожаловались на излишек медалей у россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине пожаловались на излишек медалей у российских спортсменов 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Паралимпийского комитета Украины (ПКУ) Валерий Сушкевич рассказал о причинах, которые помешали украинским спортсменам завоевать больше медалей на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Его слова приводит Xsport.
Сушкевич заявил, что если бы не российские спортсмены, украинцы завоевали бы больше наград.
«Против нас снова было судейство. Кроме этого, в последний день перед Играми была допущена к соревнованиям спортсменка из допингового списка Макларена. Ей достались медали, которые должны были быть нашими. Это не фейр-плей», — отметил глава комитета.
Российская спортсменка Михалина Лысова была допущена к Играм-2018 за несколько дней до их начала. Лысова выиграла на соревнованиях шесть медалей: две золотые, три серебряные и одну бронзовую. Всего в активе российской команды 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Украины завоевала на Играх 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.
В конце января Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Допуск российских атлетов до соревнований осуществляется в индивидуальном порядке. На Играх в Пхенчхане отечественные спортсмены выступали в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Сербия выступила категорически против бойкота ЧМ-20181
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение