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В CAS заявили о несправедливом отстранении россиян
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Арбитр CAS: российских спортсменов отстранили несправедливо 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Врач шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана Темир Ондан рассказал, что один из арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в спортивном Комитете Госдумы не посчитал справедливым решение о недопуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Пхенчхане.
"Когда я выступал на круглом столе в спортивном Комитете Госдумы, там присутствовал Эфраим Барак — приглашенный арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS), то есть человек из организации, которая выносит решения по поводу допинговых разбирательств", — сказал Ондан в интервью корреспонденту "Газеты.Ru" Эльвире Харуновой.
"На прямой вопрос "Считаете ли вы справедливым решение отстранить россиян от Паралимпиады?" представитель CAS ответил: "Нет, не считаю. Если вы спросите меня, справедливо это или в рамках закона, я скажу — "в рамках закона", — добавил врач.
Ранее Ондан рассказал о первом времени Ана после приезда в Москву.
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