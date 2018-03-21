В CAS заявили о несправедливом отстранении россиян

Арбитр CAS: российских спортсменов отстранили несправедливо

"Когда я выступал на круглом столе в спортивном Комитете Госдумы, там присутствовал Эфраим Барак — приглашенный арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS), то есть человек из организации, которая выносит решения по поводу допинговых разбирательств", — сказал Ондан в интервью корреспонденту "Газеты.Ru" Эльвире Харуновой. "На прямой вопрос "Считаете ли вы справедливым решение отстранить россиян от Паралимпиады?" представитель CAS ответил: "Нет, не считаю. Если вы спросите меня, справедливо это или в рамках закона, я скажу — "в рамках закона", — добавил врач. Врач шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана Темир Ондан рассказал, что один из арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в спортивном Комитете Госдумы не посчитал справедливым решение о недопуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее Ондан рассказал о первом времени Ана после приезда в Москву.