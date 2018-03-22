Мутко пообещал отстаивать интересы спортсменов

Вице-премьер России Виталий Мутко пообещал отстаивать интересы российских спортсменов, которых не допускают к международным соревнованиям.
«Спортсмены всегда были и есть на первом месте. Мы всегда их защищали и будем защищать. Конечно, надо было предвидеть многие вещи. Можно и нужно было выстраивать серьёзные международные связи», — цитирует Мутко «Чемпионат».
Он также отметил, что необходимо российское представительство в таких крупных международных организациях, как Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«Если посмотреть на структуру того же МОК, то у американцев аж два члена исполкома. А у нас в управлении WADA и других главных крупных игроков практически никого нет. Надо уделять этому больше внимания. Мы этим в недостаточной степени занимались», — сказал Мутко.
Ранее сообщалось, что Мутко и исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев посетили тренировку сборной России по футболу в преддверии контрольного матча со сборной Бразилии.