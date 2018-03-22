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WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ
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Вице-президент WADA раскритиковала МОК за недопуск россиян к Играм-2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Twitter
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд подвергла критике Международный олимпийский комитет за недопуск российских спортсменов к Олимпиаде-2018, которая прошла в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
"Чистым спортсменам нужна ясность правил, понимание последствий. Они заслуживают открытых и прозрачных слушаний, на которых принимаются важнейшие решения. Я согласна со спортсменами, что слушания, проходившие до старта, во время и после зимних Олимпийских игр, были запутанными", — цитирует Хеллеланд Inside the Games.
Она надеется, что в дальнейшем подобные ситуации не повторятся.
"Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", — сказала вице-президент WADA.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко пообещал отстаивать интересы российских атлетов.
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