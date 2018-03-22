WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ

"Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", — сказала вице-президент WADA.

Она надеется, что в дальнейшем подобные ситуации не повторятся.