Ещё
Родченков объявился в конгрессе США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родченков встретился с сенаторами США 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Twitter
Бывший директор московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США, сообщает "Советский спорт".
По информации Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Отмечается, что Родченков обсуждал с сенаторами "угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях, действия США для международной борьбы с допингом".
"В свете недавней атаки нервно-паралитическим веществом на Сергея Скрипаля это выглядит полностью обоснованно. Я впечатлен храбростью Родченкова", — сказал сенатор Кардин.
На встрече с членами верхней палаты конгресса США Родченков присутствовал в маске.
Газета.Ru: последние новости
Сборная России по керлингу проиграла команде Китая в пятом матче чемпионата мира CAS еще не определил дату рассмотрения дел российских биатлонисток Воронина и Юсков победили на конькобежных соревнованиях в Коломне
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл6
Российские футболисты отметили поражение в баре51
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане4
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение