Родченков объявился в конгрессе США

Бывший директор московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков принял участие в заседании конгресса США, сообщает "Советский спорт".
По информации Inside The Games, на встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин и Кори Гарднер и член палаты представителей Шейла Джексон-Ли. Отмечается, что Родченков обсуждал с сенаторами "угрозу, которую Россия представляет для США, коррупцию в международных федерациях, действия США для международной борьбы с допингом".
"В свете недавней атаки нервно-паралитическим веществом на Сергея Скрипаля это выглядит полностью обоснованно. Я впечатлен храбростью Родченкова", — сказал сенатор Кардин.
На встрече с членами верхней палаты конгресса США Родченков присутствовал в маске.