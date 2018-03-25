Ещё
В конгрессе США Родченкова назвали героем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родченкова на встрече в конгрессе США назвали героем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Twitter
На заседании информатор WADA сидел в солнцезащитных очках и маске.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков прибыл на заседание в Конгресс США.
На встречу он пришел в маске и темных очках. Во время заседания Родченков увиделся с сенаторами Беном Кардином и Кори Гарднером, а также с членом палаты представителей Шейлой Джексон-Ли. Об этом пишет Inside The Games.
Стороны обсудили вопросы коррупции в международных спортивных федерациях, роль американцев в борьбе с допингом. Родченков поделился своим мнением об угрозе, которую Россия якобы может представлять для США.
Кардин восхитился «храбростью Родченкова», который, по мнению сенатора, вынужден опасаться за свою жизнь и носить маску.
По словам присутствовавших на заседании, опасения информатора WADA могут быть связаны с недавним отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором власти Британии безосновательно обвиняют Россию.
ТК «Звезда»: последние новости
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов Хорватский футболист умер прямо во время матча Проанализируем и она станет сильней – тренер Загитовой прокомментировал ее выступление на ЧМ
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурист Плющенко обратился к Загитовой105
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой108
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас19
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео12
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл18
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение