Россия сразится с США за медаль

Канадские керлингистки вышли в финал ЧМ, россиянки сыграют за бронзу с американками

Женская сборная Канады по керлингу со счетом 9:7 обыграла команду США в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

В финальном матче канадки, которые не потерпели на турнире пока ни одного поражения, сыграют со сборной Швеции. В матче за бронзу американки встретятся с командой России.

Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.