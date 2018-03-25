Ещё
Россия сразится с США за медаль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канадские керлингистки вышли в финал ЧМ, россиянки сыграют за бронзу с американками 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная Канады по керлингу со счетом 9:7 обыграла команду США в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.
В финальном матче канадки, которые не потерпели на турнире пока ни одного поражения, сыграют со сборной Швеции. В матче за бронзу американки встретятся с командой России.
Матч за третье место и финал состоятся в воскресенье.
Женская сборная России по керлингу четыре раза завоевывала медали чемпионатов мира. Три раза подряд российские керлингистки были третьими (2014-2016), на турнире 2017 года сборная России во главе со скипом Анной Сидоровой завоевала серебряные медали, уступив в финале канадкам.
ТАСС: последние новости
CAS еще не определился с датой рассмотрения апелляций Зайцевой, Вилухиной и Романовой Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции Касьянов и Пушкарев одержали победу на чемпионате России среди бобов-двоек
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт72
Королева дала слабину: на Загитову началась охота24
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас24
Плющенко обратился к Загитовой147
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой111
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение