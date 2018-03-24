CAS не определился, когда рассмотрит апелляции россиян

"Рассмотрение этих трех дел по-прежнему приостановлено до публикации мотивировочной части по делу 39 российских спортсменов", — говорится в сообщении суда.

Зайцева, Вилухина, Романова и еще 39 российских спортсменов оспорили дисквалификацию МОК в конце прошлого года, однако CAS не стал рассматривать апелляции в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру и решили воспользоваться услугами другой юридической фирмы. В начале февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично — 11.