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CAS не определился, когда рассмотрит апелляции россиян
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CAS еще не определился с датой рассмотрения апелляций Зайцевой, Вилухиной и Романовой 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не определился с датой рассмотрения апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Играх и аннулировать результаты на Олимпиаде в Сочи. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба CAS.
Зайцева, Вилухина, Романова и еще 39 российских спортсменов оспорили дисквалификацию МОК в конце прошлого года, однако CAS не стал рассматривать апелляции в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру и решили воспользоваться услугами другой юридической фирмы. В начале февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян и частично — 11.
"Рассмотрение этих трех дел по-прежнему приостановлено до публикации мотивировочной части по делу 39 российских спортсменов", — говорится в сообщении суда.
Ранее в прессе отмечалось, что мотивировочная часть решения по делу 39 российских спортсменов может быть опубликована до конца текущей недели.
Зайцева, Вилухина и Романова также подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову за систематическую клевету в отношении спортсменок.
27 ноября 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой, а также заняла 21-е место в масс— старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.
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