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Россияне должны спокойно готовиться к Олимпиаде-2022
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Министр спорта: россияне должны спокойно готовиться к Олимпиаде-2022 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков сообщил переговорах со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу участия российских атлетов на зимних Олимпийских играх 2022 года.
"По итогам Игр-2018 Олимпийский комитет России был восстановлен, думаю, эта тема для олимпийского движения закрыта. Мы находимся в сложных переговорах с WADA, с международными федерациями, но, думаю, мы найдем общий язык. По отношению к Олимпийским играм тема закрыта, можно спокойно готовиться к следующей зимней Олимпиаде", — цитирует Колобкова ТАСС.
Игры-2022 пройдут в Пекине.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил ОКР в статусе после временного отстранения.
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