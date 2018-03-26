WADA может сменить название 

«Возможно, вариант со сменой названия может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов», — добавила директор по коммуникациям WADA.

Она отметила, что сейчас нет ясности в том, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом.