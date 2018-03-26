WADA может сменить название 

Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Кэтрин Маклин заявила, что в организвеции могут рассмотреть вариант смены названия. «Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала», —приводит слова Маклин Inside The Games.
Она отметила, что сейчас нет ясности в том, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом.
«Возможно, вариант со сменой названия может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов», — добавила директор по коммуникациям WADA.
Ранее сообщалось, что WADA отказалось от сотрудничества с производителем пробирок для допинг-проб.