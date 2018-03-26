Касьянов хочет остаться в спорте и выступить на ОИ-2022

Бобслеист Касьянов хочет остаться в спорте и выступить на Играх-2022

Российский бобслеист Александр Касьянов , чьи результаты на Играх-2014 в Сочи были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. «Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернётся, то будем терпеть и ждать, когда всёе закончится. Я чувствую, что до конца себя ещё не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться», — приводит слова Касьянова ТАСС. Спортсмен отметил, что сейчас вместе с юристами ожидает мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего ранее наложенную на него пожизненную дисквалификацию. Ранее конькобежец Павел Кулижников рассказал, не планирует ли пойти по стопам Болта и заняться футболом.