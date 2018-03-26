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Касьянов хочет остаться в спорте и выступить на ОИ-2022
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Бобслеист Касьянов хочет остаться в спорте и выступить на Играх-2022 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский бобслеист Александр Касьянов, чьи результаты на Играх-2014 в Сочи были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) на основании подозрений в нарушении антидопинговых правил, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Я понимаю, что дальше может быть всякое, но, конечно, очень хотелось бы избежать дисквалификации. Там видно будет по ситуации, но если все не так повернётся, то будем терпеть и ждать, когда всёе закончится. Я чувствую, что до конца себя ещё не реализовал, поэтому до Игр в Пекине в спорте намерен остаться», — приводит слова Касьянова ТАСС.
Спортсмен отметил, что сейчас вместе с юристами ожидает мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего ранее наложенную на него пожизненную дисквалификацию.
Ранее конькобежец Павел Кулижников рассказал, не планирует ли пойти по стопам Болта и заняться футболом.
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