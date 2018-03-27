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Россияне не осуждают смену «спортивного гражданства»
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Россияне не осуждают смену «спортивного гражданства» 

Рамблер 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Семьдесят четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что нормально относятся к решениям спортсменов о смене гражданства. По мнению большинства опрошенных, у каждого есть право выбора.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы относитесь к спортсменам, сменившим спортивное гражданство?». 15 процентов опрошенных назвали таких спортсменов «перебежчиками», а выступление под флагом чужой страны — «предательством».
Одиннадцать процентов участников опроса ответили «мне все равно» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3239 человек.
Ранее стало известно, что 24-летний украинский гимнаст Олег Степко получил российское гражданство. Его тренер Владимир Кочнев рассказал, что спортсмен выступит на Чемпионате России в Казани.
Степко участвовал в Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2012 году он выступал за Украину, в 2016-м — за Азербайджан. В 2013 году он принес Украине «золото» чемпионата Европы, выступая на брусьях.
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