Россияне не осуждают смену «спортивного гражданства»

Семьдесят четыре процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что нормально относятся к решениям спортсменов о смене гражданства. По мнению большинства опрошенных, у каждого есть право выбора.

Респондентам задали такой вопрос: «Как вы относитесь к спортсменам, сменившим спортивное гражданство?». 15 процентов опрошенных назвали таких спортсменов «перебежчиками», а выступление под флагом чужой страны — «предательством».

Одиннадцать процентов участников опроса ответили «мне все равно» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3239 человек.

Ранее стало известно, что 24-летний украинский гимнаст Олег Степко получил российское гражданство. Его тренер Владимир Кочнев рассказал, что спортсмен выступит на Чемпионате России в Казани.

Степко участвовал в Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2012 году он выступал за Украину, в 2016-м — за Азербайджан. В 2013 году он принес Украине «золото» чемпионата Европы, выступая на брусьях.