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Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
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Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Источником распространения норовируса на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане были баки с водой в портативных туалетах, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Министерство здравоохранения Южной Кореи.
Согласно результатам эпидемиологического исследования, проведенного комиссией Минздрава, генотип вируса, найденный в емкостях, полностью совпадает с тем, который был обнаружен у больных.
Специалисты предположили, что водяные баки были недостаточно изолированы от септических емкостей, что и стало причиной вспышки норовируса на Играх в Пхенчхане.
Во время зимней Олимпиады в Южной Корее в олимпийской деревне были развешаны объявления о распространяющемся по окрестностям норовирусе и мерах предосторожности, которые позволят избежать заражения. По данным оргкомитета Игр, норовирусную кишечную инфекцию подхватили около 300 человек, в том числе несколько атлетов.
 Ещё 7 источников 
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