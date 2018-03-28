Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018

Источником распространения норовируса на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане были баки с водой в портативных туалетах, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Министерство здравоохранения Южной Кореи.

Согласно результатам эпидемиологического исследования, проведенного комиссией Минздрава , генотип вируса, найденный в емкостях, полностью совпадает с тем, который был обнаружен у больных.

Специалисты предположили, что водяные баки были недостаточно изолированы от септических емкостей, что и стало причиной вспышки норовируса на Играх в Пхенчхане.

Во время зимней Олимпиады в Южной Корее в олимпийской деревне были развешаны объявления о распространяющемся по окрестностям норовирусе и мерах предосторожности, которые позволят избежать заражения. По данным оргкомитета Игр, норовирусную кишечную инфекцию подхватили около 300 человек, в том числе несколько атлетов.