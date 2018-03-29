Лукашенко назвал лучший «допинг» для спортсменов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортсмены должны брать с собой сало и хлеб на этапы кубков мира. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко также назвал сало «самым лучшим белорусским допингом».

Такое заявление глава государства сделала на встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами Белоруссии. Он заявил, что питание — это очень важный фактор для правильной подготовки спортсменов, однако диетологи и тренеры не всегда принимают правильные решения по этому поводу.

«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала съесть», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что к салу необходим кусок черного белорусского хлеба.

В 2014 году в своем ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко призвал граждан отказаться от картошки с мясом.

«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать?» — сказал тогда глава государства, добавив, что мясо лучше заменить селедкой.

Он пригрозил, что неправильно питающиеся белорусы будут «сами платить за свое здоровье».