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Лукашенко назвал лучший «допинг» для спортсменов
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Лукашенко назвал лучший «допинг» для спортсменов 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортсмены должны брать с собой сало и хлеб на этапы кубков мира. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко также назвал сало «самым лучшим белорусским допингом».
Такое заявление глава государства сделала на встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами Белоруссии. Он заявил, что питание — это очень важный фактор для правильной подготовки спортсменов, однако диетологи и тренеры не всегда принимают правильные решения по этому поводу.
«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала съесть», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что к салу необходим кусок черного белорусского хлеба.
В 2014 году в своем ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко призвал граждан отказаться от картошки с мясом.
«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать?» — сказал тогда глава государства, добавив, что мясо лучше заменить селедкой.
Он пригрозил, что неправильно питающиеся белорусы будут «сами платить за свое здоровье».
 Ещё 20 источников 
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