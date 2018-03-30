Ещё
Шесть стран подали заявки на проведение зимних ОИ-2026
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть стран подали заявки на проведение зимних ОИ-2026 

ТВ Центр 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Шесть стран подали заявки на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает "Интерфакс".
Игры хотят провести австрийские города Грац и Шламдинг, итальянские Милан и Турин, канадский Калгари, турецкий Эрзурум, японский Саппоро, швейцарский Сьон и шведский Стокгольм.
"В течение шести месяцев страны-участницы должны предоставить подробную информацию по своим заявкам", — говорится в сообщении.
Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в сентябре 2019 года.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
ТВ Центр: последние новости
МИД России возмущен невыдачей США виз российским спортсменам Совфед задумал ввести санкции в отношении функционеров WADA МОК уверен в правдивости показаний Родченкова по допингу в России
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Второго россиянина обвинили в беспорядках на Евро-2016
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение