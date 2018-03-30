Шесть стран подали заявки на проведение зимних ОИ-2026

Шесть стран подали заявки на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Игры хотят провести австрийские города Грац и Шламдинг, итальянские Милан и Турин, канадский Калгари, турецкий Эрзурум, японский Саппоро, швейцарский Сьон и шведский Стокгольм.

"В течение шести месяцев страны-участницы должны предоставить подробную информацию по своим заявкам", — говорится в сообщении.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в сентябре 2019 года.