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Объявлена дата выборов главы Паралимпийского комитета России
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Выборы президента Паралимпийского комитета России состоятся 26 апреля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР), на которой будет избран руководитель организации на ближайшие четыре года, состоится 26 апреля в Подольске. Об этом сообщила ТАСС вице— президент ПКР, обладательница 13 золотых наград Паралимпиад Рима Баталова.
"На последнем заседании исполкома нами было принято решение о том, что отчетно-выборная конференция пройдет в Подольске 26 апреля, — заметила Баталова. — В настоящее время в регионах идут собрания, на которых определяются делегаты на конференцию. Срок выдвижения кандидатов на пост президента Паралимпийского комитета России истекает 6 апреля".
В настоящее время пост главы ПКР занимает 80-летний Владимир Лукин, который возглавляет организацию с 1997 года.
В августе 2016 года Международный паралимпиский комитет приостановил членство ПКР в связи с допинговыми нарушениями. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты по восстановлению прав — признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном и полное восстановление Российского антидопингового агентства.
Руководство ПКР отмечает, что не способно повлиять на выполнение этих требований.
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