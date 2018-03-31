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Бах поблагодарил Ким Чен Ына за вклад в Олимпиаду
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Глава МОК Томас Бах поблагодарил Ким Чен Ына за организацию Олимпиады 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели «в теплой и дружественной атмосфере» встречу, в ходе которой стороны обсудили участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр», — говорится в сообщении.
В свою очередь Ким Чен Ын «выразил искреннюю благодарность за сотрудничество МОК и КНДР, невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку».
Северокорейский лидер пригласил Томаса Баха посещать КНДР «в качестве друга».
В пятницу делегация Международного олимпийского комитета во главе с Бахом также провела встречу с председателем олимпийского комитета КНДР, северокорейским министром спорта Ким Ир Гуком.
Зимние Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР участвовали в соревновании в составе общей сборной.
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