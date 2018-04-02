Российские керлингисты переиграли Норвегию

Сборная России по керлингу победила команду Норвегии на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу со счетом 10:8 обыграла команду Норвегии в четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.

Ранее россияне проиграли канадцам (6:7), итальянцам (6:9) и обыграли китайцев — 7:6. Сборная России занимает седьмое место в таблице, норвежцы — вторые.

В следующем матче россияне сыграют с японцами 3 апреля.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.