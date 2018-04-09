Сборная Швеции по керлингу стала чемпионом мира

Шведские керлингисты завоевали золото на чемпионате мира в США

Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золото на чемпионате мира, который завершился в Лас-Вегасе.

В финальном матче шведы обыграли команду Канады со счетом 7:3.

В матче за бронзу сборная Шотландии была сильнее команды Южной Кореи — 11:4.

Сборная Швеции в восьмой раз одержала победу на чемпионатах мира. Канадцы, которые выиграли два последних мировых первенства, завоевали серебро в 10-й раз.