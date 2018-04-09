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Сборная Швеции по керлингу стала чемпионом мира
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Шведские керлингисты завоевали золото на чемпионате мира в США 

ТАСС 11 часов назад
Фото: © AP Photo/John Locher
Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золото на чемпионате мира, который завершился в Лас-Вегасе.
В финальном матче шведы обыграли команду Канады со счетом 7:3.
В матче за бронзу сборная Шотландии была сильнее команды Южной Кореи — 11:4.
Сборная России, за которую выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков, заняла итоговое девятое место.
Сборная Швеции в восьмой раз одержала победу на чемпионатах мира. Канадцы, которые выиграли два последних мировых первенства, завоевали серебро в 10-й раз.
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