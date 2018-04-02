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Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
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Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети 

Рамблер 3 часа назад
Курьёз на чемпионате мира в Финляндии. Один из участников гонки на 10 км, представитель Венесуэлы Адриану Солано, продемонстрировал, что такое настоящая неудача. На старте мужчина покачнулся и чуть не упал, но это оказалось лишь началом череды провалов. На повороте Солано еле устоял, но на спуске всё-таки упал. Позднее ему не покорился и второй спуск. На дистанции спортсмен умудрился сломать лыжные палки. Однако, несмотря на все неприятности, венесуэлец сумел доехать до финиша и завершить гонку, не сойдя с дистанции.
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