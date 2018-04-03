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Загитову и Дацюка снова озолотили
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Загитову и Дацюка снова озолотили 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Caviar
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стали обладателями эксклюзивных моделей iPhone X, специально изготовленных российским брендом люксовых смартфонов Caviar. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Во время Олимпиады в Пхенчхане компания Caviar объявила, что собирается наградить дизайнерским смартфоном первого спортсмена, который принесет России золотую медаль. Таким образом, 15-летней фигуристке Алине Загитовой преподнесли iPhone X, корпус которого украшен российским триколором и строками из гимна.
«Хорошо, что здесь есть строки нашего гимна и флаг. Это то, чем мы всегда будем гордиться. То, чего нам так не хватало на Олимпиаде», — одобрила дизайн чемпионка.
Позднее, после победы российских хоккеистов, было решено подарить смартфон капитану команды Павлу Дацюку. Позолоченный корпус модели iPhone X «Красная машина» дополнен вставками из композитного камня и портретом Дацюка с номером «13».
Хоккеист пообещал пользоваться смартфоном и навсегда сохранить его в память об Олимпиаде 2018 года.
В марте бренд люксовых смартфонов Caviar представил новый дизайн iPhone X в честь победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Корпус смартфона украшает портрет президента с надписью The Golden Age of Vladimir Putin, обозначающей время рассвета страны под руководством Владимира Путина.
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