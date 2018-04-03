Никитина пожалела Родченкова 

Российская скелетонистка Елена Никитина пожалела бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова, назвав его «больным человеком».
«Я бы пожалела Родченкова. Я не знаю, кто заставил его всё это наговаривать. Может, ему угрожали. Или его семье», — предположила Никитина в интервью изданию Sport24.ru.
По ее словам, из рассказов людей, которые знали Родченкова, складывается впечатление, что «он больной человек».
«А на больных не обижаются», — заключила спортсменка.
Елена Никитина в числе других российских спортсменов была обвинена МОК в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда, Никитиной пришлось пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.