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Никитина пожалела Родченкова
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Никитина пожалела Родченкова 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская скелетонистка Елена Никитина пожалела бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова, назвав его «больным человеком».
«Я бы пожалела Родченкова. Я не знаю, кто заставил его всё это наговаривать. Может, ему угрожали. Или его семье», — предположила Никитина в интервью изданию Sport24.ru.
По ее словам, из рассказов людей, которые знали Родченкова, складывается впечатление, что «он больной человек».
«А на больных не обижаются», — заключила спортсменка.
Елена Никитина в числе других российских спортсменов была обвинена МОК в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда, Никитиной пришлось пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
 Ещё 5 источников 
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