Никитина пожалела Родченкова

«Я бы пожалела Родченкова. Я не знаю, кто заставил его всё это наговаривать. Может, ему угрожали. Или его семье», — предположила Никитина в интервью изданию Sport24.ru.

По ее словам, из рассказов людей, которые знали Родченкова, складывается впечатление, что «он больной человек».

«А на больных не обижаются», — заключила спортсменка.

Елена Никитина в числе других российских спортсменов была обвинена МОК в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда, Никитиной пришлось пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.