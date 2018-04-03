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Никитина рассказала о самом тяжелом дне в карьере
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Скелетонистка Никитина рассказала о самом тяжелом дне в карьере 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о самом тяжелом дне в своей карьере.
"Конец ноября, когда было первое решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении. Мы были в Канаде, готовились к этапу Кубка мира — и тут такое. Узнала обо всем прямо перед тренировкой, провела ее ужасно. Хорошо, что без последствий. Там очень сложная трасса, скоростная и опасная", — цитирует Никитину Sport24.Ru.
Ранее Никитина поделилась мнением об информаторе Всемирного антидопингового агентства Григории Родченкове.
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