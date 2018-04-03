Никитина рассказала о самом тяжелом дне в карьере

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о самом тяжелом дне в своей карьере.
"Конец ноября, когда было первое решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении. Мы были в Канаде, готовились к этапу Кубка мира — и тут такое. Узнала обо всем прямо перед тренировкой, провела ее ужасно. Хорошо, что без последствий. Там очень сложная трасса, скоростная и опасная", — цитирует Никитину Sport24.Ru.
Ранее Никитина поделилась мнением об информаторе Всемирного антидопингового агентства Григории Родченкове.