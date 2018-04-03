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Российские керлингисты победили сборную Японии
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Российские керлингисты победили сборную Японии на чемпионате мира в Лас-Вегасе 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу со счетом 6:5 обыграла команду Японии в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Лас-Вегасе.
За сборную России выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков.
В другом матче игровой сессии команда Шотландии обыграла сборную Германии (9:4).
В турнирной таблице сборная России делит пятое место с командами Китая и Южной Кореи, одержав три победы при двух поражениях. Лидируют шведы (пять побед), вторыми идут норвежцы и шотландцы (по четыре победы и одному поражению). В следующем матче российские керлингисты 4 апреля встретятся с немцами.
На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. Первые две команды выходят в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыграют еще две путевки в дополнительных матчах. Квалификационные матчи и полуфиналы запланированы на 7 апреля, финал и матч за третье место состоятся 8 апреля.
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