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Керлингисты из РФ одержали четвертую победу на ЧМ
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Российские керлингисты одержали четвертую победу на чемпионате мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Германии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 8:6.
В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов, Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков.
Для россиян эта победа стала четвертой в шести матчах на турнире. Следующим соперником российской сборной станет команда Швейцарии. Встреча состоится 4 апреля.
Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 6-й турРоссия — Германия — 8:6
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