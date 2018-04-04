«Россию я выбрал сам. Когда — не скажу, было — и точка»

И Россия точно не жалеет. А 8 миллионов за два титула чемпиона страны Влад Хадарин не получит. Альтернативные игры — они ведь не для всех.

Владислав Хадарин, пожалуй, лучший сноубордист России. Хотя сам он — итальянец. В том смысле, что уже много лет живёт в Италии. Но именно он единственный представлял нашу страну в олимпийском слоупстайле Пхёнчхана, плюс там же выступал в биг-эйре. А потом стал чемпионом России — 2018 в обеих этих дисциплинах. И да — это был просто чемпионат России, никто там не платил олимпийские призовые за победу. Но у Хадарина хватило и сил, и желания. И никаких разговоров про функциональные ямы и тяжёлые длинные сезоны. А через пару недель Влад поехал на один из самых крутых любительских турниров по сноуборду — Reb Bull Roll The Dice на Красной Поляне. Поехал, и выиграл его тоже. Ну а почему нет?

«Олимпиада — большой стресс»

— Владислав, что было на чемпионате России?

— Турнир проходил в Челябинской области, в Миассе. В середине марта. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» — это, на данный момент, единственное место, где можно проводить чемпионат России по большей части дисциплин в сноуборде. Парк и вообще условия там вполне хорошие. Если с Европой сравнивать, конечно, будут небольшие недочёты, но они вообще везде присутствуют. В плане организации тоже было не всё идеально, но так почти всегда.

Сами соревнования для меня прошли хорошо, это видно по результатам (улыбается). Опять же чемпионат России — отличная возможность встретиться со всеми русскими знакомыми и друзьями. Холодно только было. Трасса и фигуры — на очень хорошем уровне, поэтому я и смог показать большую часть того, что я могу и в чём я силён. Так что остаётся ждать следующего года, чтобы попытаться стать пятикратным чемпионом России.

— То есть, вы полностью довольны тем, что сделали на чемпионате России?

— По десятибалльной шкале поставил бы себе семё… восьмёрку. Даже с плюсом, наверное.

Публикация от Vlad Khadarin (@vladkhadarin) 18 Мар 2018 в 4:00 PDT

— Насколько сильно вы изменили олимпийскую программу в слоупстайле под чемпионат России?

— Изменения были сделаны серьёзные, программа поменялась процентов на 70. Но здесь надо понимать, что основная причина — условия и характер трассы, не позволившие сделать такую же программу, как на Олимпиаде. Хотя, конечно, есть и другие факторы — уровень конкуренции, формат соревнований.

— В Пхёнчхане в слоупстайле вы заняли 19-е место. Совсем ничего не получилось?

— На тот момент это была моя максимально сильная программа. Небольшие недочёты в приземлениях и вообще в исполнении проезда — вот из чего и сложилась итоговая оценка и место. Готов я был хорошо, но Олимпиада — это стресс, большой вес на плечах. В эмоциональном плане оказалось тяжело.

— А чей вес на плечах? Ваш собственный, или пришлось нести груз чужих ожиданий?

— Если ты в олимпийской сборной России — груз будет всегда. Ты представляешь свою страну, хочешь показать всё, на то способен, и даже больше. Не знаю, чего ждали от меня, но я сам от себя ждал очень многого. Просто потому что иначе нельзя выступать за страну на Олимпиаде.

«Уверен: все проблемы России на ОИ — это политика»

— Когда для вас началась Олимпиада?

— Соревнования в слоупстайле проходили 10 февраля, на следующий день после открытия, а в олимпийскую деревню мы заехали 1 февраля. Акклиматизировались, восстанавливались, готовились к старту. Ничего необычного — спортзал, небольшие нагрузки, отдых.

На знакомство с трассой у нас было три дня. Этого вроде бы более чем достаточно, с учётом, что перед этапами Кубка мира нам дают всего лишь два тренировочных дня по 2,5-3 часа в день. Но при этом фигуры в Пхёнчхане были несравнимы с теми, что бывают на Кубке мира. Думаю, что если мне чего-то и не хватило, то ещё немного времени для тренировки на джибовых фигурах. Тогда я смог бы почувствовать себя более комфортно.

— Вы ходили на открытие Олимпиады?

Публикация от Vlad Khadarin (@vladkhadarin) 15 Фев 2018 в 6:26 PST — Да, хотя мы там недолго находились, ведь на следующий день предстояло выступать.

— И что скажете о проходе и вообще выступлении России в нейтральном статусе?

— Я и тогда, и сейчас совершенно уверен: дело в каких-то политических проблемах. Это недопустимо. Только сами спортсмены могут и должны разбираться между собой. Лишать целую страну возможности приехать на Олимпиаду под своим флагом — это что-то немыслимое.

На самих Играх у нас не было никаких проблем и стычек. Но вот это ощущение того, что все ходят под своими флагами, у всех большие команды, а ты — в серо-белой форме… Я, если честно, немного расстроился. Хотя нам всё-таки дали поехать на Олимпиаду и выступить там, пусть и неполным составом.

— Для вас стоял вопрос — ехать или не ехать в нейтральном статусе?

— Нет. Вы не представляете, какое количество сил, времени и труда тратит каждый из спортсменов, чтобы его мечты осуществились. Олимпиада — это мечта, это наши сны. Выступить на Играх, занять хорошее место или завоевать медаль… И лишать людей всего этого чисто из-за политических мотивов — это недопустимо.

— 20-е место в биг-эйре на ОИ-2018 — что скажете об этом?

— Перед биг-эйром у нас было три тренировочных дня, хотя обычно дают один. Квалификация состоит из двух проездов, в зачет идёт лучший. В первой попытке я сделал всё чисто и хорошо, но, поскольку я выступал во второй, более сильной группе, этих 83,5 баллов для попадания в шестёрку мне не хватило, причём достаточно серьёзно. Я понял, что надо идти на усложнение и решил рискнуть. Но — не получилось. Приземлился грязно, набрал ещё меньше баллов, чем в первой попытке и не смог выйти из квалификации.

Если бы я стартовал в первой группе, то не стал бы рисковать, а просто постарался сделать тот же прыжок почище, подальше, добрал бы на этом пару баллов и мне бы хватило: там нужно было 85 баллов набрать для шестого места. В любом случае доволен тем, как всё было. Неприятно, конечно, хотелось пройти дальше, но…

— Какая-то олимпийская победа России в Пхёнчхане вас особо впечатлила?

— Хоккейное золото. Я вообще хоккей вживую в первый раз посмотрел на Юношеских олимпийских играх-2016 и впечатлился. Нереально зрелищный вид спорта, он меня сразу захватил. Конечно, я ходил на все матчи России в плей-офф, слава богу, по графику получалось. И на финал тоже. Круто было.

«Родители просто поддержали решение выступать за Россию»

— Вы родом из Новосибирска, но давно живёте в Италии. Как так получилось?

Публикация от Vlad Khadarin (@vladkhadarin) 13 Янв 2018 в 8:54 PST — Да, в Италию я с семьёй переехал семь лет назад. Это был инициатива моих родителей. К спорту она не имела отношения, просто в какой-то момент решили переехать в Европу. — Но вы ведь уже активно занимались сноубордом. — Да, на доску впервые я встал в пять лет, и до момента переезда, в 12 лет, я тренировался и выступал за Новосибирск. Но если говорить о профессиональной карьере, то она началась только после переезда в Италию.

— У вас был момент, когда пришлось выбирать между сборными Италии и России?

— Да. Но я не буду говорить, когда он был. Был, и точка.

— Сами выбрали Россию? Или помогал кто-то?

— Сам. Никто меня ни к чему не принуждал, родители просто поддержали то решение, которое я принял. И сделали всё возможное, чтобы мои планы реализовались.

— Вы тренируетесь самостоятельно? Вне национальной сборной?

— Сноуборд — это вид спорта, который требует постоянного перемещения. Начиная летом с ледников во Франции, Австралии или Новой Зеландии, дальше в Швейцарию или Австрию, США во время зимнего сезона — там лучшие условия, а тут уже и Кубок мира начинается, и все остальные соревнования. И тоже нужно постоянно переезжать с места на место.

Публикация от Vlad Khadarin (@vladkhadarin) 12 Авг 2017 в 5:58 PDT

— Но ведь у вас есть итальянский тренер. Какие функции он выполняет?

— В данный момент мой тренер Давидэ Чиккони — это друг, старший брат и даже, в каком-то смысле, второй отец. Когда я переехал жить в Италию, то первое время жил с родителями. Но потом, когда окончил среднюю школу, я начал жить один в Мадонна-ди-Кампильо, под присмотром тренера. У него там своя школа сноуборда. Давидэ готовил меня и в физике, и в психологии, и в технике, конечно.

— И он приезжал на Олимпиаду-2018. Как оценил ваше выступление?

— Да, Давидэ приезжал в Пхёнчхан в качестве тренера сборной России. Его допустили. По результатам он сказал, что я выступил достойно, но у нас всё впереди. Всё-таки это моя первая Олимпиада, нужно просто продолжать работать.

«4 миллиона за победу на ЧР? Справедливое решение»

— Кто финансирует ваш тренировочный процесс?

— Республика Татарстан, за которую я выступаю. Большую часть моих финансовых затрат компенсирует именно этот регион. Плюс есть ещё мои личные спонсоры, в том числе и российские. Сеть супермаркетов, например.

— Что вы получили за победы на чемпионате России?

— Не хотел бы отвечать на этот вопрос.

— А вы слышали про Альтернативные игры в ряде видов спорта, наиболее пострадавших от действий МОК? Биатлон, лыжи, коньки…

— Нет.

— После Олимпиады в шести видах спорта решили провести Альтернативные игры. Их суть проста: берётся, например, чемпионат России по биатлону, проводится как обычно, но с небольшим изменением — за победу платят, как за олимпийское золото. 4 миллиона рублей.

— У нас такого не было.

— Да, потому что сноуборд «не пострадал» от МОК, у вас никого не оставили без Олимпиады.

— Я считаю, что это решение справедливо.

— То есть, никому не известный, например, биатлонист, который даже не рассматривался кандидатом в национальную сборную, может приехать, победить Шипулина и забрать 4 миллиона рублей?

— Если он это сделает, значит, он лучше Шипулина. Опять же всё справедливо.

— Но у Шипулина тяжёлый сезон, борьба за место в топ-3 Кубка мира до самой последней гонки, связанная с этим функциональная яма. А условный Вася Пупкин специально готовился именно к одной гонке.

— Я понимаю, про что вы говорите, но… Давайте возьмём меня в качестве примера. У меня был невероятно длинный сезон, начался ещё в августе. А чемпионат России — вот он, буквально две недели назад проходил. Кто-то готовился именно к нему, но я ведь после Олимпиады, после Кубка мира тоже не сидел сложа руки. И результат получился. Все в равных условиях — вот что я могу сказать.

«Проголосовал бы за Путина. Жаль, возможности не было»

— Зачем вы приехали на Roll the Dice? Побеждать?

— Конечно, но в первую очередь — отдохнуть и развеяться. New Star Camp — одно из лучших мероприятий, на которых я когда-либо был. Серьёзно. Первый раз я в прошлом году приезжал, повеселился на славу. Всё было так круто, что я с нетерпением ждал начала в этом году.

— Вы — член сборной России, выступали на Олимпиаде. Не считаете, что участие в таких шоу — ниже достоинства для олимпийца и лучшего сноубордиста страны? Некоторые ваши коллеги так считают…

— Ни в коем случае! Мы все — большая дружная семья. Каждый занимается тем, чем он хочет и может. Одно другому точно не мешает. Лично мне одинаково комфортно и на тяжёлых предсезонных сборах, и вот в такой совершенно расслабленной обстановке шоу и праздника.

— Вы ходили на выборы Президента РФ?

— С удовольствием бы сходил и проголосовал, но обстоятельства так сложились, что у меня не было ни единой возможности.

— И кому бы отдали свой голос?

— Перед Олимпиадой мне представилась возможность пожать руку нашему Президенту. Не знаю, насколько он остался под впечатлением (улыбается), но я точно был рад. Так что мой голос ушёл бы в его копилку.

— Есть ли в сноуборде какой-то особенный для вас человек?

— Да, это норвежец Столе Сандбек, серебряный призёр Сочи-2014. Это была его третья Олимпиада. Мне нравится его стиль катания, подход к жизни. Это человек, на которого можно равняться.

— Вы будете тренером?

— Не уверен. Скорее всего — нет. У меня терпения не хватит. Скажу один раз — ок. Придётся повторить — да, сделаю это, но в следующий раз предпочту промолчать (улыбается).

— С каким человеком вы бы хотели встретиться прямо сейчас. С любым, кто живёт или жил на нашей планете. И чтобы вы ему сказали?

Публикация от Vlad Khadarin (@vladkhadarin) 31 Янв 2018 в 5:01 PST — (надолго задумывается). Наверное, с самым крутым психологом на Земле. Не знаю, кто это, и есть ли вообще такой человек, но если есть — то с ним. И я бы спросил у него совета.

— Три вещи, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров. Остров тропический, снега там нет.

— Подождите, я запишу этот вопрос (смеётся). Взял бы идеальную девушку. Я не знаю, какая она, у меня сейчас нет девушки. Но я её взял, и она оказалась бы идеальной (улыбается). Второе — нескончаемый источник музыки. Не какой-то конкретно, а вообще — всей музыки мира. И обязательно обновляемый в онлайн-режиме. А третье… ножик, хорошая и нужная на острове вещь. Вот его и возьму.

— Есть ли жизнь после смерти?

— Могу ответить на этот вопрос словами моих близких людей: как ты прожил эту жизнь, какие поступки совершал, таким и будешь в следующей. Может, будешь букашкой, а можешь — птицей, человеком. Или ещё кем-то. Так что да — есть.

— Выбирайте: олимпийское золото в слоупстайле или в биг-эйре?

— В слоупстайле, однозначно.

— Почему?

— Биг-эйр — это трамплин и два прыжка. Импровизации — минимум. Слоупстайл — это краски, которыми на пустом холсте ты можешь нарисовать всё, что угодно.

— Вы в душе художник?

— Нет, просто афоризм хороший получился (улыбается).